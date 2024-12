Lanazione.it - Bulli del parco denunciati: Libertas Margot in aiuto degli studenti rapinati

Leggi su Lanazione.it

delindividuati e, dunque situazione sotto controllo, ma il dubbio che certe situazioni possano ripresentarsi è ancora fonte di ansia tra le famiglie dei seidell’Alessi,al Chico Mendez mentre aspettavano il minimetrò. Così, in accordo con il dirigente del Liceo, alcune mamme si sono fatte portavoce di questa preoccupazione con, l’associazione nata principalmente con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere, ma che si occupa anche di prevenire ilsmo e il cybersmo nelle scuole. "Posso confermare - racconta il presidente Massimo Pici, formatore ed ex poliziotto con esperienza ormai collaudata in materia – che una mamma di uno dei minorenni aggrediti al, ha chiesto l’intervento dei nostri volontari a scuola per spiegare ai ragazzi come difendersi da certi episodi.