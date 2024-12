Ilgiorno.it - Alberto Biscaldi, lo studente dell’anno: “Meglio la poesia dei social. Stop alle parole violente”

Pavia – Secchione? “No, sono un ragazzo come tanti”. I? “Li uso, non ne sono vittima”. Lo sport? “Mi piace più parlarne che praticarlo”. Dottorando all’Università Cattolica di Milano e alla Sorbona di Parigi,riceverà domani il premio Agostino Gemelli al miglior laureato del 2023. Il riconoscimento, giunto alla 64esima edizione, viene tributato da Alumni Cattolica e dall’associazione Ludovico Necchi ai meritevoli per ciascuna delle 13 classi di laurea. Tutti i premiati ricevono una medaglia d’argento nominale e l’iscrizione per un anno entrando a pieno titolo nella community degli alumni premium della Cattolica., nato a Vigevano 25 anni fa, vive tra Milano, Parigi e la provincia di Pavia. Laureato in Lingue e letterature moderne, con doppio titolo della Cattolica e della Sorbona, ha pubblicato alcune poesie sulla rivista internazionale “Gradiva.