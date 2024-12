Nerdpool.it - Ahsoka – La serie inizierà presto le riprese della seconda stagione

I nuovi episodi didovrebbero iniziare leverso aprile 2025. Lo show di Star Wars, sposterà la produzione nel Regno Unito, con un distacco rispetto alla prima, che era stata girata a Los Angeles. Secondo IndieWire, ladidovrebbe incorporare “diverse tecniche cinematografiche”, un altro cambiamento notevole. Come molte altreDisney+, la primaera stata girata nei The Volume, i rivoluzionari soundstage utilizzati per film come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e altri.La primadiaveva debuttato su Disney+ nel 2023. Originariamente prevista comelimitata, all’inizio di quest’anno Lucasfilm ha confermato che unaera in lavorazione. Dave Filoni, Chief Creative Officer di Lucasfilm, ha recentemente confermato di essere l’unico sceneggiatoredi, così come lo è stato per la prima.