Addio al Maestro Park Young Ghil padre del Taekwondo italiano

Il mondo delpiange la scomparsa del, una figura leggendaria che ha rivoluzionato questa disciplina nel nostro Paese. Nato a Seoul, Corea del Sud, approdò in Italia negli anni Sessanta, portando con sé un’arte marziale allora sconosciuta, ma destinata a diventare tra le più amate e praticate.Un pioniere che ha trasformato ilin ItaliaNel 1966, insieme al fratello Sun Jae, iliniziò a insegnare ilnel sud Italia, dedicandosi alla diffusione di questa disciplina con passione e sacrificio. Il suo lavoro instancabile portò alla formazione di una comunità solida e appassionata, che abbracciava i valori del rispetto, della disciplina e della solidarietà.Grazie al suo impegno, ildivenne un fenomeno nazionale, formando atleti di spicco come Angelo Cito, attuale presidente della FITA, e permettendo all’Italia di partecipare ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 sotto la sua guida come Direttore Tecnico.