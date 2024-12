.com - X Factor 2024, la conferenza con la vincitrice Mimì e gli altri finalisti

Leggi su .com

Ecco cosa hanno raccontato inladi XCaruso e gliLes Votives, I Patagarri e Lorenzo SalvettiAll’indomani della finale di X, i quattrosono intervenuti instampa per un commento a caldo riguardo alla loro partecipazione all’ultima fortunata edizione del talent, premiato dagli ascolti grazie a una giuria che ha trovato la giusta chimica e a concorrenti di indiscussa qualità.LaCaruso ha dichiarato di essere rimasta sorpresa al momento della sua proclamazione: «È stata un’esperienza surreale, appena ho sentito il mio nome sono caduta a terra perché è stato un colpo d’adrenalina assurdo. Sono felice di poter dire che a 17 anni ho cantato in Piazza del Plebiscito. Penso di non essere un simbolo, bensì un piccolo cambiamento.