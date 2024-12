Zonawrestling.net - WWE: Sorpresa a SmackDown, i DIY turnano heel e tornano campioni tag team

L’inganno perfetto dei DIY per la conquista dei titoliI DIY hanno conquistato i WWE TagChampionships durante l’ultimo episodio di, sconfiggendo i Motor City Machine Guns in un match per i titoli. Con questa vittoria, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa sono diventatidi coppia WWE per la seconda volta.Un’opportunità nata dal caosOriginariamente, gli Street Profits avevano in programma di sfidare i, ma Montez Ford e Angelo Dawkins sono stati attaccati nel backstage prima dell’incontro. Mentre il General Manager di, Nick Aldis, cercava di gestire la situazione, Gargano si è fatto avanti proponendo che i DIY prendessero il loro posto. Chris Sabin e Alex Shelley, da veri “fightin champions”, hanno accettato la sfida lanciata dal loro amico, una decisione che si è rivelata fatale.