von der Leyen Accordo con Mercosur importante per competitività Ue

“L’Europa è sempre stata un continente attivo sul fronte del commercio, ma attualmente deve fare fronte a un mondo in cui le barriere commerciali sono in aumento. Il nuovo partenariato tra l’Unione europea e ilrappresenta un’opportunità per invertire questa tendenza”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, in un intervento su Il Sole 24 Ore. “L’che abbiamo ora raggiunto include le forme di tutela più forti mai inserite in uncommerciale. Protegge i nostri settori economici più essenziali, tra cui l’agricoltura e l’alimentazione. Tutela i nostri consumatori applicando norme rigorose e dà la priorità alla protezione del nostro pianeta e dei suoi polmoni verdi. Oggi possiamo affermare con fiducia che si tratta di unmigliore per i cittadini europei”, aggiunge.