Vespa velutina o calabrone dalle zampe gialle | Nidi d’inverno ancora attivi L’insetto alieno invasivo percorre 100 km all’anno

Roma, 7 dicembre 2024 – Ma, e con l'arrivo della neve, la- killer spietato delle api - è morta o può essereviva? “Se seguiamo la letteratura e quindi la teoria, la colonia dovrebbe essere alla fine e le regine in ibernazione, ad aspettare l’anno successivo”. Ma Laura Bortolotti di CREAA aggiunge subito l’eccezione., cosa succede“In realtà noi troviamocon vespe che volano non solo a dicembre ma a volte addirittura anche a gennaio. Lasi è adattata e ha prolungato il suo ciclo. Si pensava fosse un adattamento nelle zone più miti, come la costa ligure o la Toscana. In realtà il nido di Bologna è stato neutralizzato ed eraattivo il 24 dicembre dell’anno scorso. Vero che l’inverno era stato molto poco freddo e c’erano 16 gradi quando siamo intervenuti su quella colonia.