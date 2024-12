Formiche.net - Verso un futuro spaziale sicuro. Firenze ospita il vertice internazionale del CSpO

Leggi su Formiche.net

I servizi spaziali sono parte integrante della vita quotidiana in tutto il mondo e la loro tutela e protezione è una priorità che coinvolge tutti. È questa la ratio dietro alla Combined Space Operations Initiative (), l’iniziativaha come obiettivo il potenziamento dell’interoperabilità tra alleati in capacità-chiave come la space domain awareness, il supporto dalle orbite alle forze operative di terra, mare e aria, la gestione di lanci e rientri e delle operazioni nello spazio. In occasione del decimo anniversario del, la riunione del consessosi è tenuto nei giorni scorsi a. I rappresentanti di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti. In particolare la riunione ha ribadito l’importanza dell’uso responsabile dello spazio, discusso le minacce esistenti ed emergenti ai sistemi spaziali e identificato ulteriori opportunità di collaborazione e cooperazione.