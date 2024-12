Ilfattoquotidiano.it - Ultimo? Mica tanto. L’artista è il primo cantante in Italia per fatturato: con 8.3 milioni di euro di incassi supera Fedez, Max Pezzali e Sfera Ebbasta

Annata di successi pere non solo sul versante musicale con i sold out del prossimo tour negli stadi questa estate o su quello personale con la nascita delfiglio Enea. Infatti il cantautore può brindare con i soci e fratelli maggiori Valerio e Lorenzo (entrami detengono il 5% mentre al cantautore spetta il 90% delle quote, ndr) i successi economici ottenuti nel 2024 dallaEntertainment: ricavi per 8.3di. I dati sono stati resi noti da Open.Dunque la società gode di ottima salute perché “in crescita del 20.44% rispetto all’anno precedente e un utile di 2,18diin crescita addirittura del 255.54% rispetto all’anno prima. In cassa ci sono disponibilità liquide per 11.4di”. L’obbiettivo entro fine anno?re i 10di