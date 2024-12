Metropolitanmagazine.it - Teresita e Sergio, chi erano i genitori di Donatella Rettore: “Sono stati protettivi con me”

è la figlia diPisani, attrice goldoniana, e, commerciante. In una recente intervista al Corriere della Sera, laha parlato del legame forte e profondo con i: “deieccezionali. Da figlia unica mi hanno protetta, cercando di tener lontani i dolori, smussando gli angoli. Avrebbero certo gradito un posto fisso, che per me era una pena detentiva pari al collegio. Ma non è mancato il sostegno”. Il legame con la madreè stato caratterizzato da “grandi scontri ma anche di sane rappacificazioni, come accade in tutte le storie d’amore”.In un’altra intervista rilasciata per La Repubblica, la cantante ha anche rivelato un aneddoto in riferimento alla laurea mai conseguita. “La laurea mai presa era un cruccio dei miei” – afferma, come riporta l’estratto dell’articolo de La Repubblica – che sulla madre aggiunge: “Mia mammaaveva un carattere forte, era una bellezza tra Alida Valli e Bette Davis, era stata attrice nella compagnia di Cesco Baseggio”.