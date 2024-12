Ilrestodelcarlino.it - Sole e neve, via alla stagione sciistica: divertimento in quota nelle Marche

Macerata, 7 dicembre 2024 –in, oggi, sulle montagne del Maceratese. Nel resto delle, dall’Ascolano al Pesarese, ci sarà ancora da attendere per l’arrivo dellae l’apertura degli impianti. È iniziata, anche se per principianti e bambini, laa Bolognola e nel comprensorio di Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano. “Prima giornata di apertura del campo scuola e domani si replica, in attesa per il prossimo weekend di poter aprire anche Pintura 1”, spiega la società Bolognola Ski. Oggi e domani sono aperti i tapis roulant Scoiattolo, a servizio del campo scuola, e Madonnina, a servizio dell’area bob/slittini. Operativi anche tutti i noleggi e la scuola sci. ZChalet aperto dalle 9 alle 20; qui domani, dalle 14.30, si bcon il party Aprês-Ski.