Sindacati imprese e opposizioni unite contro il correttivo di Salvini al Codice appalti che apre ai contratti pirata

L’annosa questione della misurazione della rappresentanza di associazioni datoriali etorna al centro del dibattito e vede d’accordo le associazioni datoriali, ie le. L’unione di intenti nasce dalla comune preoccupazione per i correttivi al– ora in discussione nelle commissioni Ambiente e Lavoro di Camera e Senato – voluti dal ministro delle Infrastrutture Matteo. Tra il resto, il vicepremier leghista punta a modificare i criteri per individuare il contratto collettivo (Ccnl) applicabile ai lavoratori impegnati in un appalto pubblico. Se passa la sua proposta, per definire la “maggiore rappresentatività comparata” delle organizzazioni firmatarie dei Ccnl le stazioni appaltanti potranno tener conto anche del numero delle sedi legali, deisottoscritti e della presenza dei firmatari nel consiglio del Cnel.