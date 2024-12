Oasport.it - Rugby Serie A Elite, il Padova rialza la testa ed espugna Viadana. Rovigo ancora vincente

Si sono giocati oggi due anticipi della settima giornata della, il massimo campionato italiano di. Un sabato che ha sorriso alle formazioni venete, con il Petrarcache dopo il brutto ko subito nel derby conhato il campo del. E proprio ilne approfitta battendo il Colorno e salendo al primo posto in classifica.Asono decisive le due mete di Scagnolari nel primo tempo e quella di Botturi a inizio ripresa perché il Petrarcapossa scappare via e fermare la capolista. Un passo falso carissimo per i padroni di casa, che si vedono superare dal, che ha nettamente la meglio su Colorno con ben 8 mete marcate dai padroni di casa.2024-2025maschile, VII turno1970 –Petrarca 20-28CZ– HBS Colorno 52-24Mogliano Veneto– Sitav LyonsFiamme Oro– ValoEmiliaRangers Vicenza – Lazio1927maschile, classificaFemi-CZ32,1970 29, Petrarca26, ValoEmilia 23, Fiamme Oro20, HBS Colorno 9, Rangers Vicenza 9, Mogliano Veneto6, Lazio1927 1, Sitav Lyons 0.