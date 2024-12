Bergamonews.it - Quest’Atalanta ha una forza straordinaria. E ora è pronta a fare la storia

L’Atalanta supera anche il Milan e si porta momentaneamente in testa alla classifica dopo 15 giornate. Non ci sono più aggettivi per questa squadra, che centra la nona vittoria consecutiva con una prestazione davvero convincente.Nella prima frazione di gara la formazione nerazzurra, pur gestendo maggiormente le redini del gioco, ha anche rischiato in un paio di occasioni le ripartenze milaniste. Alla prima vera occasione, però, la Dea è passata con un colpo di testa di De Ketelaere, contestato dai rossoneri per un presunto fallo del belga che a me, onestamente, non è sembrato tale. E per fortuna neppure per La Penna.Il Milan ci mette dieci minuti per riportare la gara in parità con un’azione travolgente di Leao che mette Morata solo davanti alla porta e per lo spagnolo è un gioco da ragazzi segnare.