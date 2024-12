Lanazione.it - Olio Riviera Ligure Dop: eccellenza italiana al centro di Orgolio Liguria Weekend

Leggi su Lanazione.it

Un settore in ottima salute e che rappresenta un’produttiva sotto tanti aspetti: la Dop dell’porta con orgoglio la “bandiera” di certificazione europea, forte dei dati presentati durante l’ultimo ’Rapporto Ismea Qualivita’ sull’andamento della Dop Economy. In occasione del consolidamento di un successo, spazio all’apertura degli oliveti e frantoi durante oggi e domani con “Org”. Il ’22° Rapporto Ismea – Qualivita’ sul settore dei prodotti italiani Dop-Igp’ ha evidenziato un margine florido e concreto. Pur in un contesto difficile per il settore agricolo e agroalimentare, caratterizzato da rincari ed emergenze climatiche, la Dop Economygode di buona salute. I dati presentati da Ismea e Qualivita descrivono un settore che per il secondo anno consecutivo ha un valore complessivo alla produzione superiore ai 20 miliardi di euro, contando quasi 200mila operatori tra aziende agricole e trasformatori e 850mila occupati.