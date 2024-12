Lanazione.it - Nevica all’Abetone, le previsioni per domenica 8 dicembre: “Fiocchi anche a 5-700 metri”

Abetone (Pistoia), 72024 –attualmente. Come annunciato dallediramate nelle scorse ore, il freddo che ha investito la Toscana ha portatola prima, vera neve in montagna. Tant’è che sia oggi che domani nel comprensorio sciistico dell’Abetone-Val di Luce gli impianti di risalita saranno aperti. “Previstete oltre i 1400-1500di quota dalla sera sull’Appennino. Nella notte – scrive il presidente Eugenio Giani sui social – quota neve in rapido calo fino a 500-700sui versanti settentrionali dell’Appennino (800-1000su quelli meridionali).te fino a 700-1000sull’Appennino Tosco-Romagnolo (400-500sull’alto Mugello) e fino a 900-1100sull’Amiata, sul Pratomagno e sulle Apuane”. Abetone, la stagione al via.