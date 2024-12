Bergamonews.it - Nel cassetto della memoria: a tu per tu con Marco Grompi e Michele Fortis

Siamo sinceri, l’ard non passerà mai di moda. Il successorecente serie televisiva sulla storia degli 883, coi suoi due milioni di spettatori in media a episodio, ne è solo l’ultima testimonianza. Eppure c’è chi, anche senza riempire gli stadi, ha saputo conservare con cura i propri ricordi, evitando di buttarli in una scatola finita chissà dove in cantina. C’è chi è stato in grado di rispolverare il lavoro di una vita, tirandolo a lucido e restituendogli la meritata dignità. Parliamo di un viaggio musicale a ritroso, figlio di un’amicizia che dura da oltre quarant’anni. Di canzoni scritte sull’onda emotiva (e le frequenze) dei migliori cantautori d’oltreoceano. Un rock disteso e solare, con qualche venatura blues e tante chitarre acustiche in primo piano, sin dall’immagine di copertina.