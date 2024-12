Lapresse.it - Mondiale per club, il calendario: debutto Inter il 17 giugno, la Juve il 18

Dopo il sorteggio che ha svelato gli otto gironi che compongono la FifaWorld Cup 2025, ora anche gli appassionati di calcio sanno dove e quando seguire i loroal nuovo eventoperdella FIFA, che si terrà negli Stati Uniti da sabato 14a domenica 13 luglio 2025. La Fifa ha pubblicato ildelle 63 partite con date e orari di inizio del nuovo torneo, svelando una bellissima serie di incontri per le 32 squadre diche punteranno a diventare per la prima volta campioni della prima competizione d’élite perdel calcio. Confermato che la fase iniziale di vendita dei biglietti per tutte le 48 partite della fase a gironi si aprirà giovedì 19 dicembre 2024.Il match di apertura tra l’Miami di Messi e l’Al-AhlyÈ stato anche deciso che la partita di apertura sarà un evento a sé stante, con la squadra del paese ospitante, l’Miami CF, che darà il via alla nuova FifaWorld Cup in bello stile all’Hard Rock Stadium, stadio della sua città, con 65.