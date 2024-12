Inter-news.it - Milan-Inter Women, le convocate di Piovani per il derby di San Siro!

Domani pomeriggioa San, per una storica prima volta. Ecco le nerazzurreda misterper la stracittadinaese.MATCH STORICO –si prepara a scrivere la storia. Domani pomeriggio, per la prima volta nella storia, ilfemminile della Madonnina sarà ospitato nella suggestiva cornice di San. L’importante notizia è stata resa nota pochi giorni fa, accolta dall’entusiasmo di tifosi e calciatrici. Le ragazze di Gianpieroarrivano al big match, che avrà inizio alle ore 14.30, in un momento particolarmente positivo.IL MOMENTO – Prima del turno di stop per via delle Nazionali, che ha preceduto, le nerazzurre hanno battuto in campionato il Napoli trovando l’ennesimo successo della stagione. La sfida della dodicesima giornata di Serie A Femminile sarà fondamentale per restare nella parte più alta e calda della classifica, con una serie di squadre che hanno sfruttato l’anticipo per portarsi avanti.