L’Olimpia soffre ma piega il Villeurbanne | pokerissimo in Eurolega

Milano, 6 dicembre 2024 – Non sbaglia un colpo l'Olimpia Milano che centra il quinto successo consecutivo in. Un successo un po' meno brillante degli ultimi, ma forse per questo ancor più importante perché la squadra non si è arresa anche quando non tutto sembrava girare per il verso giusto. Così il successo è arrivato contro l'Asvelper 92-84 confermando l'ottimo inizio di dicembre dei biancorossi. Questa volta l'Armani, che piazza un clamoroso 34/35 ai liberi, trova dei protagonisti diversi anche in campo europeo con Armoni Brooks letale con i suoi 14 punti, ma anche Ousmane Diop che nella ripresa ha giocato 10 minuti di grande solidità mettendo insieme anche 8 punti. Al netto, ormai ovviamente, della strana coppia Mirotic-LeDay sempre più immarcabile in campo europeo con 35 punti segnati in due, equamente divisi.