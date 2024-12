Ilfoglio.it - L'oasi italiana nel marasma politico europeo

. Il governo francese è andato in crisi, è successo questa settimana e il risultato è sotto gli occhi di tutti: una maggioranza, in Parlamento, che non c'è, un premier sostituito, un presidente azzoppato, un'economia in difficoltà, i mercati che borbottano. Il governo tedesco, poche settimane fa, è entrato in crisi: il cancelliere socialdemocratico, Olaf Scholz, ha scelto di far cadere il governo qualche mese prima della scadenza naturale della legislatura a causa di una lotta interna con il suo ex ministro delle Finanze, e per qualche mese il motore franco tedesco smetterà di essere il motore dell'Europa. Il governo spagnolo, governo di minoranza, governo guidato dal socialista Sanchez, si trova ormai da settimane a combattere una battaglia politica, con l'opposizione, che somiglia molto a guerra civile tra partiti.