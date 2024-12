Pisatoday.it - Investimento in via Vittorio Veneto a Pontedera: morto 76enne

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, 6 dicembre, a, in via. Secondo le prime informazioni la vittima, un uomo di 76 anni residente in zona, mentre era a piedi, è stato investito. E' successo intorno alle ore 20. Sul posto sono intervenute due.