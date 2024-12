In cassa 25 milioni di fondi Tesoretto per Tresana Casola obiettivo centrato

Lanazione.it - In cassa 2,5 milioni di fondi. Tesoretto per Tresana. Casola, obiettivo centrato

Duee mezzo distrutturali per la Lunigiana: è questa l’entità del primo finanziamento della nuova programmazione deieuropei di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027. Nella graduatoria regionale delle domande ammesse e finanziate dal bando per la prevenzione sismica di edifici pubblici, la parte del leone la fa la Lunigiana. Nel dettaglio: 1.252.800,00 è la somma destinata al comune diper il rifacimento del palazzo Comunale; 703.000,00 euro serviranno per la riqualificazione della sede di Fivizzano dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana; infine 452.790,63 è il contributo per i tre interventi sull’edificio scolastico del Comune di Comano. La graduatoria del bando scaduto ad aprile, è stata approvata in questi giorni con decreto regionale. Il corno programma prevede l’avvio dei lavori entro giugno 2025 con termine a 32 mesi.