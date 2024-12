Donnapop.it - Il caso di Bove apre una voragine nel calcio: le sue condizioni rivelano un problema più grande

Leggi su Donnapop.it

Edoardorimane sotto osservazione dopo il malore in campo avvertito durante il match Fiorentina-Inter, ma come sta oggi?Edoardo, al minuto 17 della partita che stava disputando in forza alla Fiorentina, è crollato a terra dopo aver barcollato per qualche secondo. I calciatori vicino a lui, della squadra rivale e non solo, hanno immediatamente chiesto lo stop del match, accorrendo per coprire il corpo del 22enne che si era accasciato sul campo.I giocatori, i dirigenti sportivi e i tifosi tutti si sono subito allarmati e nel video è possibile vedere la reazione sconvolta dei presenti, che – fra le lacrime – hanno richiesto urlando a squarciagola l’intervento dei paramedici a bordo campo. A questo punto, dunque, recuperato, l’ambulanza è corsa in direzione Careggi. La partita è stata sospesa definitivamente.