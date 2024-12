361magazine.com - Grande Fratello, Simone smaschera la sua ex, Yulia: “Non è vero nulla di quello che sta raccontando”

Leggi su 361magazine.com

ex fidanzato diBruschi torna a parlare ela gieffina rompendo il silenzio su nuovi argomentiCosta, imprenditore ed ex compagno diBruschi ha raccontare a Fanpage.it inediti retroscena su quanto accaduto al suo volto e non solo.infatti durante l’intervista hato l’attuale gieffinache lo scorso settembre ha fatto il suo ingresso in Casa. L’ex fidanzato diha rotto il silenzio e per la prima volta si è esposto su molteplici argomenti che riguarda tutto ciò cheha raccontato nella Casa più spiata d’Italia.Leggi anche, due gieffini hanno infranto il regolamento? Chiesta la squalifica dal webLe nuove confessioni dell’ex fidanzato diha raccontato a Fanpage.it, nei dettagli che cosa è accaduto il 12 settembre: “L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante.