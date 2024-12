Ilgiorno.it - Grande Brera, il museo svela i gioielli del ’900. Perché vale la pena visitarlo

Lasciarsi alle spalle, come per miracolo, i 52 anni di attesa. Per godere di un sogno che finalmente si avvera, quello di Palazzo Citterio che è stato inaugurato oggi, nella festa di Sant’Ambrogio, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e del sindaco Giuseppe Sala. Nasce quella che Franco Russoli, visionario direttore della Pinacoteca didal 1957 alla sua scomparsa nel 1977, aveva denominato “La”. Anteprima Stampa dell'apertura di 'Palazzo Citterio. Nasce laa Milano, Milano, 6 Dicembre 2024. ANSA/MATTEO CORNER Domenica l’apertura al pubblico, con slot già sold out (quasi mille posti, ticket singolo 12 euro. integrato non ancora disponibile), del settecentesco Palazzo Fürstenberg, in seguito detto Palazzo Citterio, acquisito dallo Stato nel 1972, anno in cui gli allora sovrintendenti Gian Alberto Dell’Acqua e Franco Russoli formularono l’idea di un luogo che consentisse aldi crescere con l’arte del Novecento diventando non solo luogo di conservazione, ma centro di sperimentazione e ricerca.