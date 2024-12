Ilrestodelcarlino.it - Futsal Cesena affronta il Milano in un cruciale match salvezza in A2 Elite

Si gioca tanto e l’occasione è molto ghiotta in un autenticoche vale tanto e di più, laoggi alle 15,30 a Merate (Lecco) contro ilche con 3 punti è ultimo insieme al Verona avendo perso sabato lo scontro diretto proprio contro i veneti. I bianconeri invece sono reduci dalla sconfitta di misura a Cuneo (3-2) dove hanno dimostrato comunque d’essere sempre sul pezzo dopo le due vittorie di fila a Rovereto e con Verona e appunto il ko pieno di rammarico in Piemonte. I romagnoli al momento hanno 8 punti, sono in zona playout (spareggio con la terzultima del girone B) con 5 lunghezze di vantaggio sue Verona che adesso retrocederebbero direttamente; a 9 punti però in zonaci sono Leonardo e Modena, a dieci il Cdm, insomma sono diverse le squadre a tiro.