Eventi natalizi a Lodi: concerti e visite guidate nella sede della Provincia

Festa, musica e cultura. Tornano gli, in via Tito Fanfulla 14. Si comincia domani alle 17.15 con il concerto del Coro del Monte Alben, canti popolari di montagna; musica anche il 15 dicembre alla stessa ora con l’Erminio Cella Trio, rivisitazioni in chiave jazz di canzonie e made in Usa. La musicaa torna il 22 dicembre alle 17 con il Concerto del gruppo vocale in chiave gospel Safe&Sound. Domani alle 16.30 e il 22 alle 16agli ex conventi di San Cristoforo e San Domenico, cui è possibile iscriversi tramite visita@gmail.com. Tutti isono gratuiti. Grande ritorno per il Concerto di Capodanno, alla seconda edizione. Il primo gennaio alle 17 suonerà l’orchestra Infonote diretta da Serafino Tedesi, con il mezzosoprano Giorgia Gazzola.