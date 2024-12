Game-experience.it - Dog Man: Mission Impawsible è ora disponibile su console e PC

Leggi su Game-experience.it

Mindscape e l’autore bestseller Dav Pilkey hanno rilasciato Dog Man:, giocosu PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC (Steam), Xbox Series XS e Xbox One, questo debutto ricco di azione invita i giocatori a immergersi nel mondo eroicamente esilarante di Dog Man.Come rivelato nei mesi scorsi, in questo titolo è possibile unirsi a Li’l Petey e 80-HD, mentre si trasformano negli imbattibili Supa Buddies: The Bark Knight, Cat Kid e Lightning Dude, affrontando in questo modo unae piena di umorismo, cuore ed eroismo. Questo primo platform d’azione combina divertimento per tutta la famiglia con il fascino esilarante della serie iconica di Pilkey.Per celebrare il lancio, èil trailer ufficiale. I giocatori possono immergersi nel mondo comicamente avventuroso di Dog Man, che si espanderà ulteriormente con l’attesissimo film di Dog Man, in uscita a gennaio 2025! Con un focus sulla risoluzione di enigmi, Dog Man:offre un’esperienza coinvolgente, perfetta per bambini e famiglie.