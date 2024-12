Lanazione.it - Colpo paramilitare alla Nuova Rezzacchi: furto milionario di pelletteria destinata a Prada

Unin stileha colpito un'altra azienda nell’Aretino, questa volta una azienda di. L'obiettivo del commando è stata la, situata in località Malafrasca di Pergine, nota per la produzione di prodotti in pelle di alta qualità per grandi griffe della moda. Alle 3.30 di giovedì notte, l’rme è scattato. In soli cinque minuti, i ladri sono entrati nei due capannoni dell’azienda e hanno fatto razzia. Prima del, hanno messo in atto un blitz da film: le strade d’accesso sono state disseminate di chiodi e cinque auto rubate sono state utilizzate per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. Una Panda è stata lanciata contro il cancello dell'azienda, permettendo a un furgone bianco di entrare e caricare la refurtiva. Il blitz ha causato disagi anche al traffico mattutino sulla statale 69, intasata di pendolari.