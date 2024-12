Agendaitaliana.it - Brasiliano in manette: Cruciani sotto accusa risponde a tono

Leggi su Agendaitaliana.it

L’arresto del controverso influencer noto come “il” scuote il web. Giuseppe, criticato per avergli dato voce, si difende con dichiarazioni forti. Massimiliano Minnocci, conosciuto come “il”, influencer con oltre 400.000 follower, è stato arrestato per una brutale aggressione alla fidanzata, culminata con il braccio rotto a colpi di bastone. L’episodio, avvenutol’influenza di alcol e droga, ha provocato un’ondata di indignazione, ma anche polemiche contro chi in passato gli aveva dato spazio mediatico, in particolare Giuseppe, conduttore de La Zanzara su Radio 24.difende la sua scelta di ospitare ilDi fronte alle critiche,non si è tirato indietro e ha chiarito la sua posizione durante la trasmissione. “La vittima è lei, l’unica vittima – ha detto riferendosi alla donna aggredita – e non c’è bisogno di specificarlo.