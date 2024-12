Bologna il dramma di una madre | Anche mio figlio 14enne vittima di bullismo a scuola

Leggi su Dayitalianews.com

“È successo quello che è successo a miopiù grande lo scorso anno, è incredibile. Miopiù piccolo, di 14 anni, è stato accerchiato e picchiato fuori da”. E’ latica denuncia dellache aveva già fatto emergere l’episodio disubito lo scorso anno adal più grande dei due figli.“All’inizio un suo compagno di, che mioconosce solo di vista, voleva rubargli il cappello. Ma era un pretesto per cominciare la rissa. L’ha preso, è scappato dentro e miolo ha rincorso e ha ripreso il cappello”, racconta.“Il ragazzo allora si è messo d’accordo con altri due amici, e quando è tornato anel pomeriggio hanno aspettato miofuori dall’istituto. In tre lo hanno preso e lo hanno picchiato, e con loro c’eranouna decina di ragazzi più grandi, forse maggiorenni, che però non frequentano l’istituto e che probabilmente sono solo amici di questi tre”, prosegue.