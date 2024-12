Thesocialpost.it - Bianca Balti si racconta alle Iene mentre fa chemioterapia: “Come ho scoperto la malattia”

, la celebre top model italiana, ha aperto il suo cuore in un emozionante servizio di Nicolò De Devitiis per Lendo la sua battaglia contro lacon straordinaria forza e lucidità. L’inviato ha seguitotra Los Angeles e Milano, tra sedute die impegni professionali, per documentare una testimonianza che andrà in onda domenica 8 dicembre, in prima serata su Italia1.Leggi anche: Si è spenta a 33 anni Silvia Nobili, la stilista volto noto della tv: oggi l’ultimo salutoUna vita cambiata dalla diagnosiha condiviso il momento drammatico della scoperta della. “Era l’8 di settembre. Sentivo un dolore forte, ma non volevo rovinare il weekend con le bambine. Quando sono tornata, non riuscivo a camminare”, hato. Dopo un intervento urgente, ha appreso la gravità della situazione: “Quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto”.