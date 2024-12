Lanazione.it - Albero e pista di ghiaccio. E’ il ’Natale in Città’

CITTÀ DI CASTELLO – Appuntamenti in centro tra il grandedi Natale e ladi. Entra nel vivo il cartellone di "Natale in città", il ciclo di eventi promosso dal Comune con il Consorzio Pro Centro e l’associazionismo cittadino. Oggi i canti natalizi risuoneranno tra le mura urbiche in compagnia dei Carolers, che porteranno allegria e aria di festa tra le vie e le piazze principali, con un’esibizione itinerante in programma tra le ore 17 e le 19. Tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21 il sabato e la domenica anche dalle ore 10 alle ore 13, lungo corso Vittorio Emanuele, nel centro storico tifernate, i mercatini offriranno una passeggiata ricca di curiosità e idee per fare i regali, a due passi dall’di Natale e dallaper il pattinaggio suin piazza Matteotti.