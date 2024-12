Anteprima24.it - Aggressione a Borrelli, la solidarietà di Cangiano (FdI)

Tempo di lettura: < 1 minuto“Totale ed incondizionataal collega on. Francesco Emilioper la vilesubita e per le ripercussioni, fisiche e morali, che l’ha comportato. Solo l’intervento delle forze dell’ordine, che sono riuscite comunque a riportare la calma nonostante gli animi esagitati, ha evitato il peggio”. Così in una nota il deputato campano Gimmi(FdI). “Quanto purtroppo accaduto, ci dice che esistono sacche di microcriminalità diffusa che ancora avvelenano la nostra regione e che cercano di contrapporsi a quella voglia di legalità e di rispetto delle regole che tanta strada ha fatto ultimamente nella mentalità dei tantissimi campani perbene. Non lasceremo che pochi delinquenti rovinino l’immagine di una Napoli e di una Campania che è ritornata a credere in se stessa e nelle proprie potenzialità.