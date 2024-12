Abruzzo24ore.tv - Studentessa investita: la scuola annulla la festa di Natale in segno di vicinanza

Pescara - Sofia lotta tra la vita e la morte, il liceo Maior sospende gli eventi per supportare la famiglia in questo momento difficile. Sofia, la giovane di 15 annida un SUV martedì scorso mentre attraversava le strisce pedonali in via Falcone e Borsellino, continua a lottare per la vita. La, frequentante la 3ª A del liceo scientifico Maior, si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale locale, dopo un complesso intervento neurochirurgico. Le sue condizioni rimangono estremamente critiche, e tutta la comunità scolastica e cittadina si stringe attorno alla ragazza e alla sua famiglia. Il tragico incidente è avvenuto mentre Sofia si dirigeva verso l’auto del padre, che la attendeva all’uscita da. L’impatto con il SUV ha causato gravi lesioni che hanno richiesto un immediato trasferimento in ospedale e un’operazione d’urgenza.