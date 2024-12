Panorama.it - Speciale Scala di Milano - La forza del destino, fra trionfi e scongiuri

Facciamo i dovutie troviamo subito il coraggio di nominarla, Ladel, il capolavoro verdiano che il 7 dicembre 2024 apre la nuova stagione della. Ogni melomane, critico, musicologo che si rispetti sa che non si dovrebbe mai dire o scrivere il titolo di quella che è considerata l’opera iettatoria per eccellenza. «La potenza del fato», «L’opera di San Pietroburgo», «L’innominabile», «La ventiquattresima opera di Verdi» sono solo alcune delle perifrasi usate per parlarne senza rischiare di sfidare la sorte, che sia o meno razionale, o anche solo di buon senso. Che poi, andando a cercare le ragioni della nefasta reputazione della, non è che venga fuori granché. Certo, è noto che nel 1960 il povero baritono Leonard Warren fu colpito da un infarto fatale al Metropolitan dopo aver cantato l’aria «Urna fatale del mio», che è preceduta dal recitativo «Morir! Tremenda cosa».