Inter-news.it - Serie A, 15ª giornata: lista calciatori diffidati e squalificati

Leggi su Inter-news.it

Per la quindicesimadiA aumenta notevolmente il numero dei: sono otto in più rispetto all’ultimo turno i giocatori che in caso di ammonizione sarebberoalla prossima.A –15ªINTER-PARMA venerdì 6 dicembre ore 18.30Inter (prossima partita Lazio in trasferta): Simone Inzaghi (allenatore)Inter: nessunoParma (prossima partita Verona in casa): nessunoParma: nessunoATALANTA-MILAN venerdì 6 dicembre ore 20.45Atalanta (prossima partita Cagliari in trasferta): Marten de RoonAtalanta: Gian Piero Gasperini (allenatore, unaMilan (prossima partita Genoa in casa): Youssouf FofanaMilan: nessunoGENOA-TORINO sabato 7 dicembre ore 15Genoa (prossima partita Milan in trasferta): Koni De Winter, Aaron MartinGenoa: Johan Vasquez (unaTorino (prossima partita Empoli in trasferta): Saul Coco, Sebastian WalukiewiczTorino: nessunoJUVENTUS-BOLOGNA sabato 7 dicembre ore 18Juventus (prossima partita Venezia in casa): Nicolò Fagioli, Manuel LocatelliJuventus: nessunoBologna (prossima partita Fiorentina in casa): nessunoBologna: nessunoROMA-LECCE sabato 7 dicembre ore 20.