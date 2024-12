Sport.quotidiano.net - Sella, tiene banco il nodo mercato. Ma prima incombe il tabù trasferta

Trae campionato, lacerca intanto di ritrovare concentrazione e solidità negli allenamenti, lavorando per lasciarsi alle spalle due brutte settimane, coincise con le sconfitte con Pesaro e Cividale, intervallate da infortuni, acciacchi vari e influenze di stagione. Intanto, l’ultimo bollettino ha detto che a Verona, dove domani sera la Benedetto scenderà in campo alle 20 in uno degli anticipi della 15°giornata, Di Paolantonio avrà a disposizione Nicola Berdini, uscito nel finale del match di venerdì scorso a causa di una botta rimediata ad un dito del piede: gli esami effettuati nei giorni seguenti hanno escluso fratture e in settimana, l’ex Cantù, è tornato gradualmente in gruppo. E ci sarà anche Alessandro Sperduto che, come il compagno di reparto, era uscito malconcio dalla gara con Cividale dopo la rovinosa caduta sotto canestro, ma che fortunatamente non gli ha lasciato gravi conseguenze.