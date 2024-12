Lanazione.it - Scienze naturali. L’alimentazione al... microscopio

Partirà a giorni, nel plesso di via del Canaletto 165 (una delle due sedi associate del CPIA della Spezia), il corso pratico–laboratoriale ditenuto dalla professoressa Marta Meozzi. Sì, perché il Centro provinciale spezzino per l’istruzione degli adulti può vantare oggi di un’intera aula dedicata allo studio delle materie Stem (Science Technology Engineering e Mathematics) e dotata per questo di strumenti innovativi specifici come undigitale professionale e una stampante 3D. "Questo corso – spiega la professoressa Meozzi - mi è stato appositamente richiesto dagli studenti, in particolare da una mia alunna arrivata dalla Russia laureata in ingegneria elettronica. In vista dell’inizio delle lezioni ho pensato di assegnare loro un compito a casa propedeutico alla successiva analisi, su vetrini a fresco, che svolgeremo su protozoi e alghe".