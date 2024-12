Bergamonews.it - PrendiNota compie 10 anni: un ricco calendario per festeggiare a partire dall’8 dicembre

Leggi su Bergamonews.it

Era il 2015 quando prendeva il via la prima edizione della rassegna culturale, che il prossimo anno celebrerà la sua decima edizione con un programmadi appuntamenti tra gennaio e aprile 2025.Un traguardo raggiunto dopodi impegno nella diffusione della cultura in periferia, lavorando “alla costruzione di una rete di conoscenza e bellezza”, come dice Laura Tassetti, prima promotrice di questo progetto.“Circa 11fa, ad una cena condivisa con le associazioni del Polo Civico, il presidente mi propose di organizzare qualcosa di culturale per questo quartiere. Parlando di questa cosa un vicino di tavola, un ragazzo che non conoscevo, mi spiegò che era un consigliere comunale. Era Niccolò Carretta – ricorda Laura Tassetti degli esordi – Da lì, nel giro di 15 giorni proponemmo la nostra idea ad un incontro del Polo Civico e Fernanda Ghirardini divenne subito dei nostri, come anche Filippo Oggionni.