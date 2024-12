Tarantinitime.it - Montemesola, torna la casa di Babbo Natale a cura dell’ANT

Tarantini Time QuotidianoIlmontemesolino si preannuncia carico di magia. Abbiamo già parlato in un precedente articolo dell’accensione dell’albero diin programma per domenica 8 dicembre e dell’inaugurazione della mostra presso il salotto di Fedra, in programma nella stessa serata. Le manifestazioni natalizie hanno avuto inizio il 1° dicembre con la consueta “Pettolata in compagnia” organizzata dall’associazione musicale Giuseppe Chimienti in collaborazione con i Cuori Ruggenti, Fratres, Ant, Taranto Club e Auser. La sera dell’8 dicembre, durante l’evento inaugurale dell’albero organizzato dall’amministrazione comunale, ci sarà anche l’apertura delladinella piazzetta dei caduti.Si tratta di una graziosa struttura in legno che è stata meticolosamente addobbata condai volontari della delegazione Ant diche, come ogni anno, accoglieranno i bambini per permettere loro di lasciare la letterina aed ossa, circondato da tantissimi elfi e mascotte! Un lavoro che ogni anno i volontari, vestendo i panni di folletti, svolgono con amore e dedizione per regalare un sorriso ai più piccoli e immortalando il magico incontro con