Ilgiorno.it - "Mettete lampade riscaldanti". Viaggiatori lasciati al gelo

Leggi su Ilgiorno.it

Posti per sedersi mancanti, nessuna sala d’attesa e tanto freddo. Sono i disagi che devono sopportare, in questo inverno, i pendolari lodigiani, migliaia ogni giorno quelli che dalla Bassa devono raggiungere Milano per motivi di lavoro o studio. Dalla stazione di Codogno a quella di Lodi poco cambia, isegnalano le stesse difficoltà e il Comitato pendolari del Lodigiano e sud Milano ha quindi lanciato un appello a Regione Lombardia e Rete ferroviaria italiana, affinché qualcuno intervenga e rimedi a queste situazioni "sconfortanti". "In epoca di tagli e di ritardi, non c’è nemmeno un posto dove aspettare e dove ripararsi un po’ dal freddo di questo periodo, con gravi difficoltà per chi ha bambini al seguito o è più anziano" incalzano gli esponenti del Comitato, ormai sulle barricate.