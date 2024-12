Ilgiorno.it - Maleo, banda dei distributori di benzina in azione: rubato l’incasso

(Lodi), 6 dicembre 2024 -deiscatenata: nella notte scorsa ignoti hanno colpito l'impianto diche si affaccia sul tratto di provinciale 27. Dopo aver messo fuori uso il contatore dell'energia elettrica, laha tagliato con precisione chirurgica l'involucro in metallo dove finiscono le banconote per il rifornimento: e' bastato un rettangolo di pochi centimetri per infilare la mano e trafugare il contenuto. Siccome il titolare svuota sempre l'incasso a fine giornata, il malloppo dei ladri probabilmente non ha superato le 400 euro. Un automobilista di passaggio, questa mattina intorno alle 7, si è accorto del "buco" nel manufatto ed ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.