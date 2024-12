Lettera43.it - Lizzo, archiviato il caso di molestie contro la popstar

Leggi su Lettera43.it

ildisessualidopo le accuse mosse da una sua collaboratrice, la stilista Asha Daniels, nel 2023. Come riporta la Bbc, il giudice distrettuale di Los Angeles Fernando L. Aenlle-Rocha ha respinto tutte le sette cause legali nei confronti della cantante di Juice nonché quelle ai danni della sua tour manager Carlina Gugliotta. Accolta anche una mozione parziale per respingere alcune delle rivendicazioni, in quanto l’ex fashion designer della tournée aveva lavorato per l’azienda in Europa, dove non si applicano le leggi americane sul posto di lavoro. Nessuna risposta da parte della star alle richieste di commento. Rolling Stone ha aggiunto che a inizio 2025, verosimilmente a gennaio, verranno comunicati gli aggiornamenti in merito alla causa intentata da tre ex ballerine per abusi e body shaming.