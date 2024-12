Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Lillehammer 2024 in DIRETTA: Nyenget firma il festival norvegese! Sci lenti, azzurri lontanissimi. Alle 12.45 le donne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38: Si conclude qui la 10 km maschile di. Un anticipo di quello che accadrà al Mondiale di Oslo? E’ probabile anche se il contingentesarà più ridotto.12.45 il via della gara femminile. Grazie per averci seguito, a più tardi. Buona giornata!11.35: Italia senza gloria. Ventura è 43mo a 1’57”, Barp è 44mo a 2’01”, Daprà 51mo a 2’14”, Graz 64mo a 2’37”, Pellegrino 66mo a 2’43”11.33: A completare la top 10 quarto ilAndersen, quinto ilRee, sesto ilStenshagen, settimo il tedesco Moch, ottavo ilHedegart a pari merito con l’austriaco Vermeulen, decimo ilGolberg11.32: Seconda tripletta consecutiva per la Norvegia dopo la 20 km di Ruka ma ai norvegesi hanno fatto molto di più.