La Consulta accoglie il ricorso di De Luca sulla legge di Bilancio 2024 | Prima dei tagli alla sanità bisogna ridurre le altre spese

La Regione Campania ha fattocontro ladi. Non quella che la maggioranza è in procinto di approvare, ma la precedente del. E la Corte costituzionale, in parte, ha dato ragione al territorio governato da Vincenzo De. La sentenza, depositata oggi – 6 dicembre – stabilisce che persino «in un contesto di risorse scarse», per far fronte a «esigenze di contenimento della spesa pubblica» dettate anche da vincoli europei, «devono essere prioritariamente ridotte leindistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il fondamentale dirittosalute di cui all’articolo 32 della Costituzione, che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accederespesa sostenuta direttamente dal cittadino».