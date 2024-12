Formiche.net - La campagna russa di sabotaggi non si fermerà. La valutazione Usa

La Russia “ha investito denaro, personale, una quantità enorme di sforzi” nelle minacce ibride contro l’Europa – comee incedi – “e penso che continuerà a farlo”. A dirlo è stata Avril Haines, direttrice dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti, intervenuta ieri al Council on Foreign Relations, uno dei principali think tank americani. “In larga parte, riteniamo che” questa attività “sia incentrata sul tentativo di dissuadere la Nato e alcuni Paesi dal fornire assistenza e dal farsi coinvolgere maggiormente nel conflitto ucraino a sostegno dell’Ucraina”, ha continuato.Si continua, dunque, a cercare una soluzione contro le minacce ibride. Quelle che, per definizione, rientrano nella cosiddetta “zona grigia”, e colpiscono soprattutto l’Europa, e in particolare la Nato, che non sembra pronta davanti distinguendo solo tra guerra e pace.