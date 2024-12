Koyo Kouoh alla Biennale Arte, il senso di una scelta da istituzione

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 6 dic. (askanews) – Era unamolto attesa, perché rappresentava in un certoil primo atto “forte” della presidenza di Pietrangelo Buttafuocodi Venezia, una sorta di manifesto della visione che informa e, si suppone, informerà il suo mandato. La nomina di, curatrice nata in Camerun nel 1967 e poi cresciuta in Svizzera,direzione delladel 2026 può avere sorpreso, spesso in tono positivo, alcuni commentatori. Ma, guardata a freddo, era probabilmente – nella tipologia e nella modalità di, non nel singolo nome – la strada in assoluto più probabile. Perché è stata ladell’di Venezia, prima che del suo presidente o consiglio di amministrazione, ladi un soggetto culturale basato in Italia, ma profondamente internazionale, che da anni porta avanti una politica di dialogo con il mondo che ne ha riconsolidato lo status a livello globale e ha permessodi essere ancora rilevante all’interno del più grande Sistema dell’